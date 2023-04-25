BMW отзовет в РФ 4,7 тыс. машин для замены подушек безопасности водителя

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российское представительство германского автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") отзывает в России 4 736 автомобилей, выпущенных с января 2015 года по январь 2016 года, для замены водительских подушек безопасности из-за рисков старения конструкции. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпадают автомобили BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 Coupe (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 Cabrio (серия F33), 4 Coupe (серия F32), 4 Coupe (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 Touring (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 Coupe (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86) и X6 (серия F16).

Как отмечает Росстандарт, на этих машинах может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя из-за старения конструкции. "При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы", - уточняет агентство.

На всех отзываемых автомобилях планируется заменить водительскую подушку безопасности. Работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.

Представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.