Украинский военный в ДНР получил 22 года колонии за убийство мирного жителя Мариуполя

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащий ВСУ осужден на 22 года колонии строгого режима за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) во вторник.

"Верховный суд Донецкой народной республики признал военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ младшего сержанта Андрея Петренко виновным по п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по политическим и идеологическим мотивам), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в марте 2022 г. Петренко, находясь на одном из оборонительных пунктов ВСУ в Мариуполе, увидел недалеко от себя мирного жителя и выстрелил в него из снайперской винтовки. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

"Свои действия Петренко объяснил тем, что мужчина, по его мнению, был сторонником проведения специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - отметили в ГВП.

Между тем, в СК России уточнили, что "Петренко полностью признал вину и раскаялся в содеянном".