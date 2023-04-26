В "Роскосмосе" рассчитывают на сотрудничество со странами Азии и Африки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Коллеги из азиатских, африканских и часть европейских стран готовы сотрудничать с "Роскосмосом", заявил на просветительском марафоне "Знание. Первые" глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Коллеги из других стран, азиатских стран, африканских стран, да и части европейских готовы и хотят, и будут с нами работать. Поэтому мы не в изоляции и сами себя изолировать не будем", - сказал он.

"Алжир, Мьянма, Вьетнам, Египет, Южная Африка с нами прорабатывают различного рода контракты по запуску спутников, которые мы разрабатываем по их заказу", - сказал он.

10 апреля первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил "Интерфаксу", что космос остается одной из немногих сфер, где не останавливается совместная работа с представителями различных государств, несмотря на политическую ситуацию. "Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики", - заявил Ельчанинов.