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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Число дистанционных сделок в РФ с участием нотариусов в 2022 году возросло в 4,5 раза

Количество удаленных нотариальных действий увеличилось в 30 раз

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Количество дистанционных сделок с участием нотариусов выросло в РФ в прошлом году в 4,5 раза, а удаленных нотариальных действий - в 30 раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"В России в 4,5 раза увеличилось количество дистанционных сделок с участием двух и более нотариусов. В числе самых востребованных по-прежнему распоряжение недвижимостью, брачно-семейные и корпоративные вопросы. Что касается удаленных нотариальных действий, их число за прошедший год выросло в 30 раз", - сказали в пресс-службе.

По данным ФНП, в прошлом году всего было совершено свыше 45 млн нотариальных действий, при этом каждое третье нотариальное действие сегодня основано на цифровых технологиях.

"Важнейшую роль играет участие нотариуса в сделках с недвижимостью, когда он в силу закона несет профессиональную ответственность и гарантирует 100% покрытие ущерба в случае ошибки. В 2022 году нотариусы удостоверили более 600 тысяч сделок по отчуждению жилых и нежилых помещений. В топ-5 регионов по этому показателю - Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Свердловская область и Республика Татарстан", - рассказали в пресс-службе ФНП.

Также было удостоверено более 250 тысяч сделок, касающихся земельных участков со строениями и без. Здесь в числе лидеров Краснодарский край, Московская и Ростовская области, Дагестан и Ленинградская область.

Отвечая на вопрос агентства, в ФНП отметили, что "передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, со временем станут еще одним инструментом нотариуса, как в свое время меняли нашу работу копировальные аппараты и другие технические новации, но не смогут заменить нотариуса".

В России указом президента 26 апреля отмечается ежегодный профессиональный праздник - День нотариата.

Федеральная нотариальная палата
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