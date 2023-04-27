Матвиенко советует депутатам активнее взаимодействовать с коллегами из дружественных стран

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Межпарламентская дипломатия является важным аспектом деятельности российского парламента, ее необходимо сфокусировать и развивать, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной в четверг в "Российской газете".

"Важный аспект нашей деятельности, который мы обязаны развивать, - межпарламентская дипломатия. Она должна стать не просто более активной, но, если хотите, более сфокусированной", - отметила Матвиенко в публикации, приуроченной ко Дню российского парламентаризма.

По ее мнению, "сейчас не время для формальных и ритуальных встреч, каждый контакт должен давать конкретный результат".

"Когда в мире формируется новая геополитическая конфигурация, интенсивность и продуктивность взаимодействия наших законодателей именно с коллегами из дружественных стран и из стран, где не приемлют гегемонию и диктат, становятся одним из важнейших факторов нашей внешней политики. Реальность показывает продуктивность такого подхода", - считает спикер Совета Федерации.

Она добавила, что, "несмотря на масштабные атаки Запада на Россию с целью ее политической изоляции, мы обретаем все новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене".

"Об этом красноречиво свидетельствует количество международных запросов на встречи в разных форматах и график различных мероприятий, который расписан далеко вперед", - резюмировала Матвиенко.