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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В Госдуме заявили, что разработка нового УК РФ начнется после систематизации КоАП

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Работа над новым Уголовным кодексом (УК) РФ будет начата после завершения систематизации Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе (одновременно - ИФ), но не понимаю, кто с этим может справиться", - сказал Крашенинников в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

Он уточнил, что "сейчас Минюст готовит новый КоАП и Административный процессуальный кодекс".

"Это очень важная, нужная работа. На первом месте по противоречивости и разношерстности у нас не УК, а все-таки КоАП. К тому же, как считаю, КоАП и УК связанные вещи: есть преюдиция", - подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находится работа над новым КоАП, Крашенинников сказал, что "она активно ведется министерством юстиции".

"Дальше документ должен быть направлен в правительство и после одобрения правительства уже внесен в Госдуму. Работа ведется, я бы спешку не устраивал, это очень важно", - подытожил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству.

УК РФ Крашенинников Павел Владимирович
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