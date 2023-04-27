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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Экс-глава УМВД Камчатки получил 11 лет колонии по делу о взяточничестве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву по делу о коррупционных преступлениях, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

"По ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Камчатский краевой суд назначил Киселеву наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Киселев также лишен специального звания "генерал-майор полиции". Он не сможет занимать определенные должности в течение пяти лет.

Как установило следствие, в июле 2020 года на территории Елизовского района Камчатки полицейские задержали грузовик с рыбопродукцией, на которую не было оформлено ветеринарных свидетельств. Киселев велел подчиненным вернуть нелегальный товар владельцу (местному предпринимателю) и скрыть правонарушение от других правоохранительных органов и служб. За это бывший глава регионального МВД получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн руб. через своих подчиненных, которые выступали в качестве посредников.

"Преступления были выявлены в ходе расследования иных эпизодов преступной деятельности сотрудников полиции Камчатского края. Расследование осложнялось давностью совершения преступлений, активным противодействием некоторых участников дела на начальной стадии расследования", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было арестовано имущество Киселева на сумму более 2 млн руб.

Взяткодатель и полицейские, выступавшие посредниками при передаче взятки, уже осуждены.

Следственный комитет РФ Камчатский край
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