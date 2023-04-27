Движение автобусов ограничили на трассе "Байкал" в Иркутской области из-за снегопада

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ограничение движения автобусов и грузовиков введено в среду утром на участке автодороги Р-258 "Байкал" между селом Моты и поселком Култук Иркутской области из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Временное ограничение в движении введено с 45-го по 100-й километры трассы, говорится в сообщении.

На месте работает дорожная техника. Выставлены два поста ГИБДД Слюдянского и Шелеховского районов. Грузовой транспорт располагается на стоянках-отстойниках в районе Култука.

В свою очередь Упрдор "Прибайкалье" сообщает, что на трассе снегопад, который продлится до второй половины дня.

Автодорога Р-258 "Байкал" соединяет Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. На участке трассы с 83-го по 100-й километры - горный серпантин, где трасса резко спускается с Олхинского плато к озеру Байкал.