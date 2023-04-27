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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минвостокразвития предложило Таиланду создать трансграничную ТОР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе заседания смешанной российско-таиландской комиссии в Бангкоке предложил Таиланду создать международную территорию опережающего развития (ТОР), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина правительство РФ ведет работу по созданию нового специального преференциального режима для иностранных инвесторов на Дальнем Востоке. Мы готовы рассмотреть возможность создания российско-таиландской международной территории опережающего развития", - приводит слова Чекункова пресс-служба.

По его словам, стороны уже сотрудничают в различных отраслях: торговле, совместных проектах в области сельского хозяйства и животноводства и других сферах.

"Российская сторона работает в Таиланде над созданием социально значимой инфраструктуры в сфере здравоохранения. Рассчитываем на расширение портфеля инвестпроектов, в том числе в транспортно-логистической, промышленной и энергетической сферах", - отметил министр.

Чекунков заявил, что считает важным с точки зрения наращивания торговли продолжать работу по расширению доступа товаров из России и Таиланда на рынки обеих стран, создавать благоприятный климат для работы бизнеса, решать вопросы логистики и проведения расчетов.

"На этих направлениях наметили конкретные шаги и будем поэтапно их реализовывать. Планируем в обязательном порядке задействовать потенциал существующих в рамках межправкомиссии рабочих групп по промышленности, энергетике, сельскому хозяйству, а также групп по межбанковскому и торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал он.

Министр добавил, что необходимо прикладывать усилия для увеличения количества совместных инвестиционных проектов.

Ранее со ссылкой на вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщалось, что, по его мнению, международные ТОР должны работать на основе межправительственных соглашений, что дополнительно защитит инвесторов. На трансграничных ТОР планируется предоставить возможность расчетов в национальных валютах стран, которые будут там работать.

Минвостокразвития Таиланд
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