ФСБ впервые публикует рассказ личного адъютанта Гитлера о последних днях фюрера

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ опубликовала рассекреченные материалы о последних днях Адольфа Гитлера, составленные на основании рассказа его личного адъютанта, офицера СС Отто Гюнше.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, всех арестованных советской контрразведкой приближенных Гитлера доставили в Москву в тюрьму НКВД СССР.

"В их числе был и личный адъютант фюрера - штурмбанфюрер СС Отто Гюнше. Во внутренней тюрьме Гюнше был помещен в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования "Третьего рейха", - говорится в сообщении.

В документах с показаниями Шварца, опубликованными на сайте спецслужбы, говорится, что Гитлер "в последний миг перед смертью (...) находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским".

Гитлер и его супруга Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года, после чего, как утверждается в документе, их тела были вынесены через задний вход бункера во двор, "где их положили на костер, облили бензином и сожгли".

"Гюнше видел лицо жены Гитлера. Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера", - говорится в тексте показаний Шварца.