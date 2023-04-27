Ежедневную подачу воды в города ДНР планируют наладить к июлю

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подача воды в города ДНР в ежедневном режиме планируется к началу июля, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"30 апреля мы сможем увеличить время подачи воды с 17 до 22 часов. В июне переходим на подачу воды через день. К началу июля планируем обеспечить подачу воды ежедневно", - заявил Пушилин, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

Из-за значительных повреждений водовода Северский Донец - Донбасс, полученных в результате боевых действий, регион испытывает острый дефицит питьевой воды. Например, Донецкая агломерация получает воду один раз в три дня на несколько часов.