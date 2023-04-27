Путин в пятницу выступит в Совете законодателей в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 28 апреля совершит рабочую поездку в Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании, сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча в Таврическом дворце приурочена ко Дню российского парламентаризма.

"Основными темами для обсуждения в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях", - говорится в сообщении.