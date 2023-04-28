Свыше 43 млн вызовов поступило в службу скорой помощи РФ в 2022 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В службу скорой медицинской помощи России в прошлом году поступило более 43 млн вызовов; было осуществлено свыше 4,4 млн медицинских эвакуаций, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2022 году в службу поступило более 43 млн вызовов, медицинская помощь оказана почти 10 млн человек, проживающим в сельских территориях. Осуществлено более 4,4 млн медицинских эвакуаций", - цитирует Мурашко пресс-служба российского Минздрава в пятницу.

По его словам, в прошлом году в России с учетом новых территорий скорую медицинскую помощь оказывала 141 самостоятельная станция скорой медицинской помощи и почти 1,8 тыс. отделений "скорой", входящих в состав других медицинских организаций.

Мурашко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и поблагодарил за их героический самоотверженный труд.

28 апреля в России ежегодно отмечается День работника скорой медицинской помощи.