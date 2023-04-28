Путин поручил тщательно проработать цифровизацию управления движением беспилотников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу тщательно проработать тему цифровизации управления движением беспилотных летательных аппаратов, отметив недостаточность усилий в этом вопросе со стороны Росавиации.

Развитие сферы беспилотников обсуждалось в четверг на совещании у Путина в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Одним из докладчиков был заместитель директора НИЦ "Аэроскрипт" Андрей Яблоков, который заявил о разработке "первой в РФ цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения".

Выслушав Яблокова, Путин согласился, что для развития отрасли надо переводить ее "из ручного управления в цифровую сферу". Он попросил прокомментировать "то, что сейчас сформулировал коллега", министра транспорта Виталия Савельева.

"Безусловно, это очень интересно, то, что сейчас говорит Яблоков Андрей Юрьевич, - ответил министр. - Хочу сказать, что у нас "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации - ИФ) имеет карту, которая вывешена на сайте, где вы можете в электронном режиме определить участки полетов дронов. Идентификация пока, на наш взгляд, труднодоступна (...) но то, что рассказывает Андрей Юрьевич, безусловно интересно. Я себе уже пометил, мы обязательно совместно с Росавиацией и ГК по ОрВД встретимся, потому что эту тему нужно раскрывать. И если у коллег есть более интересные решения, мы обязательно их применим".

"Виталий Геннадьевич, я думаю, что это не более интересное (решение - ИФ), это единственное возможное. Потому что если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по самолетам рейсовым, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет", - подчеркнул российский президент.

По его мнению, "нужно коренным образом изменить работу - не просто что-то улучшить, а коренным образом изменить".

"Нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения. Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это, если нет - то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится", - предупредил Путин.

Он попросил Савельева подготовить предложения по организации этой работы - "или в рамках Росавиации, или что-то сделать все-таки отдельно".

"Они (Росавиация - ИФ) хорошо работают в рамках тех вызовов и тех задач, которые перед ними стоят, но здесь другие задачи, они гораздо более масштабные. У нас тысячи будет этих аппаратов, а может быть, десятки тысяч. Здесь без цифровых платформ решить эти задачи будет невозможно", - резюмировал глава государства.