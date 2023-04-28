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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

МЧС РФ фиксирует порядка двух пожаров ежеминутно в период майских праздников

Более 23 тыс. пожаров произошло на майских праздниках в прошлом году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Порядка двух пожаров приходится тушить сотрудникам МЧС ежеминутно в период майских праздников, сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

"В период майских праздников за прошлый год с 1 по 10 число произошло более 23 тыс. пожаров в целом по РФ. В майские праздники обычно происходят два пожара ежеминутно", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

По статистике за прошлый год на майских праздниках погибли 256 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

"Почти 83% пожаров приходится на неосторожное обращение с огнем, 9% пожаров в жилье происходит из-за электрооборудования", - добавил Воронов.

МЧС РФ
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