На Севастополь за сутки может выпасть месячная норма осадков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого ливня, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"К 18:00 - 21:00 мск количество осадков может достигнуть месячного значения всего за сутки (норма - 26 мм в месяц, специалисты дают прогноз - до 30 мм за день)", - написал он.

По его словам, МЧС рекомендует горожанам не выходить на улицу.

При обильных осадках могут засориться ливнестоки, могут быть затоплены низины, а также подвалы и цокольные этажи зданий.

ГУ МЧС по Крыму ранее предупредило и Симферополь об очень сильном дожде в в пятницу.