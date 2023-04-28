Минфин предложил ежемесячно публиковать список нежелательных недружественных страховщиков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, который обяжет Банк России публиковать в интернете перечень нежелательных компаний-партнеров из недружественных стран на страховом рынке, а также запретит страховщикам работать с партнерами из этих стран, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Речь идет о пакете поправок к федеральным законам о Банке России и другим в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. Минфин их подготовил по поручению правительства. Сейчас законопроект направлен на согласование в заинтересованные ведомства, в том числе в Минэкономразвития, Минюст, ФСБ, Банк России, сказал собеседник агентства.

Так, Банку России предлагается "регулярно, но не реже, чем раз в месяц, публиковать на своем официальном сайте в интернете перечень страховщиков и перестраховщиков, являющихся лицами из недружественных государств или подконтрольными лицам недружественных государств". В перечень аналогичным образом предполагается включить и страховых брокеров. "Сведения о недружественных компаниях формируются, исходя из положения дел по состоянию на 14 марта 2022 года", - отметил источник.

Кроме того, законопроект подтверждает действующий законодательный запрет на "участие страховых агентов и страховых брокеров, являющихся лицами недружественных государств, а также страховых агентов и страховых брокеров, подконтрольных лицам недружественных государств либо являвшихся подконтрольными лицам недружественных государств по состоянию на 14 марта 2022 года".

В предложенном Минфином порядке есть исключение - оно связано со сделками экспорта продовольствия и минеральных удобрений. В исключительных случаях сделки "могут осуществляться на основании разрешения, выдаваемого Центральным банком РФ", обратил внимание собеседник агентства.

Вступить в силу закон должен со дня официального опубликования.

Сей общие ограничения на сделки с партнерами из недружественных стран установлены федеральным законом от 14.03.2022 (№ 55-ФЗ), где предусмотрен запрет для российских страховщиков на заключение сделок с субъектами страхового дела из недружественных государств.

В этом законе отдельно оговаривается, что данный запрет не распространяется на перечисление средств от российских страховщиков иностранным лицам по договорам, которые были заключены до вступления в силу закона № 55-ФЗ. Также в исключительных случаях Банк России имеет право предоставлять разрешение на перевод денежных средств, которые запрещены по общему правилу.

Уже действующие ограничения не применяются в отношения перечисления средств от российских страховщиков к иностранным, на случаи перевода денег от иностранных субъектов страхового дела к российским запрет не установлен.

Отвечая на вопрос о том, какие изменения по сравнению с нынешней ситуацией ожидают страховой рынок в случае принятия подготовленного Минфином законопроекта, собеседник "Интерфакса" отметил, что в целом "нововведение никак не скажется на страховом рынке, в объемах рынка изменений не будет". Вместе с тем такие изменения "нанесут удар по брокерским или иным посредническим компаниям на рынке страхования, которые имеют иностранных акционеров".

Он напомнил, что часть таких посредников уже поменяла акционеров на российских, некоторые компании находятся в процессе замены. "Но есть и компании, которые по сути являются российскими юридическими лицами, обеспечивают рабочие места российским гражданам, платят российские налоги, обеспечивают российским страхователям преимущества при организации договоров защиты и при урегулировании убытков, но все еще имеют иностранных акционеров (из недружественных стран в первую очередь). Полный запрет на работу с такими посредниками фактически может привести к закрытию этих компаний и увольнению персонала, к потере ценной страховой экспертизы", - делает вывод собеседник.