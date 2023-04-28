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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ВС РФ определил пределы требований к соблюдению условий для выплаты банковских гарантий

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Требование гаранта по банковской гарантии о предоставлении полного комплекта документов не может быть формальным и блокировать выплату бенефициару, если предоставить их нельзя по объективным причинам, а факт неисполнения основного обязательства, покрываемого гарантией, и объем задолженности по нему установлен, решил Верховный суд (ВС) РФ.

К такому выводу пришла судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения тяжбы между Сбербанком и ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (в июне 2022 года присоединено к государственной Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). Спор между ними возник из-за невыплаченной суммы по банковской гарантии, которая выдавалась под проект реконструкции и перевооружения производства на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, выпускающем истребители-бомбардировщики Су-34 и компоненты для пассажирских самолетов SSJ-100.

Договор генподряда ценой в 1,52 млрд рублей по итогам закупки в 2017 году был заключен с подмосковным ООО "Строительная компания "Строй Групп", довольно крупным подрядчиком, имевшим контракты с госструктурами. На тот момент у него в портфеле были договоры с "Уралвагонзаводом" на сумму свыше 2,8 млрд рублей, Красноярским машиностроительным заводом (Красмаш) на 447,5 млн рублей, с МИД на строительство общежития МГИМО за 2,5 млрд рублей.

Одним из условий заключения договора с "Сухим" было наличие банковской гарантии на сумму не менее 30% от цены контракта. Сбербанк выдал ее ровно в требующемся размере – на 455,5 млн рублей. Срок действия – с 31 октября 2017 года до конца декабря 2020 года. Для получения выплат "Сухой" должен был представить в банк комплект документов, в том числе расчет суммы выплаты по банковской гарантии и акт сверки взаимных расчетов с принципалом на дату последнего числа месяца, предшествующего дате требования по банковской гарантии.

На рубеже 2019 года у подрядчика начались проблемы с контрагентами. Как минимум 10 контрактов были прекращены в 2019 году, еще три – в 2020-м, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка по итогам 2019 года сократилась до 2,19 млрд рублей, за 2020-й год компания не отчиталась.

Осенью 2019 года кредиторы инициировали дело о несостоятельности "Строй Групп", указано в картотеке арбитражных дел.

Банковская гарантия

Камнем преткновения в отношениях "Сухого" и Сбербанка стало условие о сверке расчетов. Кредитная организация сделала одну выплату в рамках гарантии на 169,9 млн рублей – с учетом акта на 31 августа 2020 года. Однако на второе требование о выплате по гарантии, еще на 285,59 млн рублей, банк ответил отказом. В этом случае акт сверки подписан не был, поэтому комплект документов не соответствовал условиям банковской гарантии, счел Сбер.

"Сухой" попытался оспорить отказ в суде, отмечая, что акт сверки в "Строй Групп" подписать было некому – гендиректор дисквалифицирован судом, компания не отвечала на запросы. По мнению юристов "Сухого", условие об обязательном предоставлении акта сверки для выплаты по гарантии является ничтожным, так как ставит ее в зависимость от действий третьих лиц.

Однако суды трех инстанций отказали "Сухому" во взыскании 285,59 млн рублей и процентов со Сбербанка.

ОАК как правопреемник "Сухого" обратился в ВС РФ с жалобой, в которой настаивал, что требование гаранта не может быть формальным и становиться препятствием для получения бенефициаром выплаты, когда документы не могут быть предъявлены по объективным причинам.

И с этим аргументом СКЭС ВС РФ согласилась, она отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.

Коллегия указала, что предполагаемый перечень документов рассчитан на разнообразные ситуации, и в каждом конкретном случае должны учитываться основания обращения. Это необходимо "в целях исключения излишнего формализма и искажения существа гарантийного обязательства", в частности, когда "тот или иной документ уже не несет какого-либо доказательственного значения".

Обязательства по гарантии не могут зависеть от отношений между принципалом и бенефициаром при наличии правовых оснований для выплаты по гарантии, указала коллегия со ссылкой на статью 370 Гражданского кодекса РФ. Эта статья предусматривает, что обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана.

В силу этого акт сверки расчетов как документ, связанный с исполнением сторонами основного обязательства, сам по себе не может служить основанием для отказа в выплате, если установлен факт неисполнения основного обязательства и объем задолженности по нему, указано в определении коллегии ВС РФ.

По ее мнению, заявитель не представил акт сверки расчетов по объективным причинам, действовал разумно и добросовестно, предприняв меры по его получению. В таких обстоятельствах требование о формальном соблюдении условий гарантии свидетельствует о недобросовестном поведении банка, расценила коллегия.

ВС РФ Сбербанк ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой Сухой Объединённая авиастроительная корпорация
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