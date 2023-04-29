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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Пожар площадью 800 кв. м ликвидировали на рынке во Владимире

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС минувшей ночью ликвидировали крупное возгорание на рынке во Владимире, сообщила пресс-служба регионального оперативного ведомства.

Сообщение о возгорании на рынке, расположенном на улице Мещерская, поступила в 3:43 субботы.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения наблюдали густой дым из здания склада продукции.

Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. В результате пожара сгорела имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Владимир МЧС
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