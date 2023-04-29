Пожар площадью 800 кв. м ликвидировали на рынке во Владимире
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС минувшей ночью ликвидировали крупное возгорание на рынке во Владимире, сообщила пресс-служба регионального оперативного ведомства.
Сообщение о возгорании на рынке, расположенном на улице Мещерская, поступила в 3:43 субботы.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения наблюдали густой дым из здания склада продукции.
Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. В результате пожара сгорела имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава.
В настоящее время устанавливается причина пожара.