Володин прибыл с официальным визитом на Кубу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу прибыл с официальным визитом в Республику Куба, передал корреспондент "Интерфакса".

В рамках визита в Гаване 29 апреля пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы, сообщила ранее журналистам пресс-служба Госдумы.

Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества в таких сферах как финансы и инвестиции, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм.

Также запланированы двусторонние встречи с руководством республики, отметили в пресс-службе.

В составе российской делегации, в частности, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы профильных комитетов Госдумы: по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности Василий Пискарев, по экологии, по родным ресурсам Дмитрий Кобылкин, по туризму Сангаджи Тарбаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Также в состав делегации вошли и представители министерств, в частности, замминистра финансов Алексей Лавров, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра энергетики Сергей Мочальников.