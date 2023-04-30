Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

В Ростове-на-Дону арестованы супруги по подозрению в убийстве малолетней дочери

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 28 июня супружескую пару, которой инкриминируют убийство восьмимесячной дочери по предварительному сговору (п.п. "в" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, супруги в собственной квартире в Ростове-на-Дону убили дочь 2022 года рождения, а затем попытались скрыть следы преступления. Чтобы создать видимость непричастности к убийству, фигурантка сообщила полиции о похищении ребенка неизвестными.

"В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. По месту их жительства были обнаружены (...) доказательства, свидетельствующие об их причастности к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного дела, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела, - сказано в сообщении. - Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".

Ростов-на-Дону СКР РФ Александр Бастрыкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курировать тыл ВС РФ будет новый заместитель министра обороны Алексей Кузьменков

Число жертв украинского обстрела Брянской области возросло до четырех человек

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Жертвами украинского обстрела в Брянской области стали двое мирных жителей

Что произошло за день: суббота, 29 апреля

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });