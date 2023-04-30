В Ростове-на-Дону арестованы супруги по подозрению в убийстве малолетней дочери

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 28 июня супружескую пару, которой инкриминируют убийство восьмимесячной дочери по предварительному сговору (п.п. "в" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, супруги в собственной квартире в Ростове-на-Дону убили дочь 2022 года рождения, а затем попытались скрыть следы преступления. Чтобы создать видимость непричастности к убийству, фигурантка сообщила полиции о похищении ребенка неизвестными.

"В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. По месту их жительства были обнаружены (...) доказательства, свидетельствующие об их причастности к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного дела, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела, - сказано в сообщении. - Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".