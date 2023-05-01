Путин с большим отрывом стал лидером рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается во главе рейтинга самых упоминаемых в прессе персон - в апреле он упоминался 247 260 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Второе место занимает президент Украины Владимир Зеленский с 55 949 ссылками в СМИ. Это почти в 4,5 раза меньше, чем у лидера рейтинга. На третьем месте - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него 45 862 упоминания в прессе и плюс три позиции по сравнению с мартовскими результатами.

На четвертой позиции рейтинга самых упоминаемых персон по версии СКАН находится мэр Москвы Сергей Собянин (43 736 ссылок). На пятом месте остался американский президент Джо Байден (41 602 ссылки).

Далее места в топ-10 рейтинга распределились следующим образом: шестое место - у губернатора Московской области Андрея Воробьева (33 638 ссылок), седьмое - у премьера РФ Михаила Мишустина (33 063 ссылки), восьмое - у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (32 603 ссылки) и девятое - у руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина (25 072).

Замыкает "десятку" председатель КНР Си Цзиньпин (23 112 упоминаний).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.