Четыре человека погибли на пожаре в Прикамье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при пожаре в деревянном многоквартирном доме в городе Верещагино Пермского края. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.

Восьмиквартирный деревянный дом загорелся вечером в понедельник. После тушения в одной из квартир дома были обнаружены тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).