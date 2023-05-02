Кабмин уточнит правила выплаты дивидендов компаниями из РФ своим "недружественным" совладельцам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ уточнить порядок выплаты части прибыли российскими компаниями своим "недружественным" совладельцам, в том числе при условии расширения объема производства в России, говорится в опубликованном списке поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Предложения должны быть представлены к 20 мая. В них должны содержаться идеи "по уточнению порядка выплаты части прибыли юридических лиц - резидентов их участникам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, в том числе при условии расширения резидентами объема производства в Российской Федерации, развития бизнеса, связанного с новыми технологиями, и инвестирования в экономику Российской Федерации".