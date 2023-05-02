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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Перевозки пассажиров в дальнем следовании по сети РЖД в апреле выросли на 14,3%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2023 года увеличились в годовом выражении на 14,3%, до 8,7 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги" со ссылкой на оперативные данные.

Пассажирооборот вырос на 10,9%, до 6,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в прошлом месяце увеличились на 3,6%, до 87,2 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост на 5,3%, до 2,6 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, всего в апреле на инфраструктуре РЖД было перевезено 95,9 млн пассажиров, что на 4,5% выше уровня апреля прошлого года. Пассажирооборот составил 9,2 млрд пассажиро-километров (+9,2%).

За январь-апрель 2023 года было отправлено 362,76 млн пассажиров (+9,6%): в дальнем следовании - 32,72 млн (+21,8%), в пригородном сообщении - 330,04 млн (+8,6%). Общий пассажирооборот с начала 2023 года вырос на 19,7%, до 34,76 млрд пассажиро-километров: в дальнем следовании - на 23,3%, до 24,9 млрд пассажиро-километров, в пригородном сообщении - на 11,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров.

РЖД
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