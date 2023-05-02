Окский заповедник закрыли для туристов из-за угрозы пожаров

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Директор ФГБУ "Окский государственный заповедник" подписал приказ о введении на территории национального парка особого противопожарного режима, сообщила во вторник пресс-служба заповедника.

Особый режим введен в целях предотвращения возникновения массовых очагов лесных и природных пожаров. В соответствии с приказом вводится полный запрет посещения лесов на территории заповедника.

Администрация заповедника напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тыс. рублей для граждан, до 60 тыс. рублей - для должностных лиц, до 800 тыс. рублей - для юридический лиц.

В целом в Рязанской области особый противопожарный режим был введен с 26 апреля.

В 2022 году в Окском заповеднике из-за природных пожаров 17 августа был введен режим ЧС. Общая площадь пожаров на территории заповедника составила порядка 11 тыс. га.