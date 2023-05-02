В Кремле заявили о росте вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют все большую вовлеченность ФРГ в конфликте на Украине в связи с поставками оружия Киеву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление Олафа Шольца о том, что ФРГ будет следить за тем, чтобы поставляемое Украине оружие не использовалось для атак на российскую территорию.

"Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российским регионом. И оружие стреляет по территории России", - заявил Песков.

По его словам, с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. "Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить", - заключил пресс-секретарь.