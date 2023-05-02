Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Кремле заявили о росте вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют все большую вовлеченность ФРГ в конфликте на Украине в связи с поставками оружия Киеву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление Олафа Шольца о том, что ФРГ будет следить за тем, чтобы поставляемое Украине оружие не использовалось для атак на российскую территорию.

"Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российским регионом. И оружие стреляет по территории России", - заявил Песков.

По его словам, с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. "Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить", - заключил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков Олаф Шольц Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей
Военная операция на Украине

Песков сказал, что данные США о потерях РФ на Украине "взяты с потолка"

МИД РФ не располагает информацией о планах провести встречу по зерновой сделке на этой неделе

В РФ выявлены первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что армия Украины потеряла более 15 тыс. человек за прошедший месяц

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Минпромторг пообещал добиться увеличения выпуска фенола для фанеры в мае

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });