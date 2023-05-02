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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Депутаты предложили запретить чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму депутатами фракции ЛДПР внесён проект закона о запрете для чиновников иметь недвижимость в недружественных странах.

Соответствующая инициатива (350183-8) размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Ее авторами стали, в частности, руководитель партии Леонид Слуцкий, замруководителя фракции Ярослав Нилов и ещё более 10 депутатов.

В настоящее время госслужащим запрещено иметь иностранное гражданство и счета за пределами России.
Законопроект предлагает добавить к этому запрет на владение недвижимым имуществом "в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия", говорится в законе.

Инициатива коснётся депутатов Госдумы и сенаторов, федеральных министров, а также лиц, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счётной палате.

ЛДПР Леонид Слуцкий Ярослав Нилов Госдума
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