С начала года турпоток в нацпарки вырос в полтора раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - С начала года российские заповедники и нацпарки посетили уже более 2,3 млн туристов, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года, сообщил на совещании у президента глава Минприроды Александр Козлов.

"Не вся особо охраняемая территория доступна туристам - из 75 миллионов гектаров только на 6 миллионах разрешено заниматься рекреационной деятельностью в национальных парках, и с начала года парки уже посетило свыше 2,3 млн туристов. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года, в прошлом году было 1,4 млн на это время", - сказал министр.

По данным ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды, за весь 2022 год российские заповедники и нацпарки посетили почти 14 млн туристов, тогда рост по сравнению с 2021 годом составил 40%.