Морская авиация ТОФ провела учение по поиску подводной лодки над Тихим океаном

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебно-тренировочные полеты в поисках подводной лодки условного противника над акваторией Тихого океана, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"В ходе мероприятия летчики отработали практические действия по применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с приемом и анализом полученной информации", - говорится в сообщении.

После условного обнаружения вражеской подлодки летчики проследили за ней, пока на место событий не прибыл надводный корабль ТОФ. Ему экипаж самолета передал данные о местонахождении субмарины.

Также в рамках учения экипажи Ту-142ИЗ совершенствовали навыки прохождения заданного курса и слаженность действий при пилотировании.