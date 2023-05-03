В Новосибирске два иностранца получили сроки по делу о вербовке в террористические группы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал двух иностранцев виновными в участии в запрещенных в России международных террористических организациях, пропаганде и финансировании терроризма, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.

Жобирхон Исмоил угли Адхамов приговорен к 13 годам лишения свободы, Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов - к 14 годам. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что Адхамов - участник запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Он с использованием мер конспирации занимался вербовкой жителей Новосибирской области для участия в деятельности запрещенной террористической организации, а также переводил деньги участникам организации, сообщают в ФСБ.

Хожихонова в ФСБ назвали участником запрещенного в России "Исламского государства". По версии следствия, он организовал пропагандистский интернет-ресурс для вербовки жителей Новосибирской области для участия в ее деятельности.