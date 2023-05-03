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В России упростили получение карты болельщика для подростков, инвалидов и пенсионеров

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно сообщению, соответствующее постановление правительства подписано.

"Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо - если данные о них представлены в подтверждённой учетной записи родителя или законного представителя на портале Госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически", - говорится в сообщении.

Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской премьер-лиги (РПЛ) организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

Работа ведётся в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", отмечается в сообщении.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы Fan ID.

РФ Карта болельщика
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