Решетников предложил еще простимулировать выход бизнеса в СКФО из тени

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Стимулов для выхода бизнеса и работников из тени в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) не хватает, нужно проработать дополнительные мероприятия по легализации в отраслях с высокой долей теневого сектора, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании в Минеральных водах.

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит там заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

"Несмотря на все результаты, в округе сохраняется еще высокая относительно среднероссийского уровня безработица и теневой сектор. Мы продвинулись в контрольно-надзорной сфере, но действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает", - сказал министр.

"Поэтому у нас есть идея с Минфином подумать над дополнительными мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и с высокой занятостью", - выступил с инициативой глава Минэкономразвития.

"В том числе, может быть, и посмотреть практику налоговых режимов, которые у нас в других регионах эффективно работают, что-то отчасти сюда перенести. Просим такое поручение дать, готовы такие предложения представить", - добавил министр.