Военные РФ заявили об оборонительном характере деятельности России в сфере ядерного сдерживания

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту территориальной целостности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что 3 мая заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили в Минобороны РФ.