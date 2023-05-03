Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Военные РФ заявили об оборонительном характере деятельности России в сфере ядерного сдерживания

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту территориальной целостности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что 3 мая заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Александр Фомин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсекретарь США сообщил о ежедневной работе над освобождением Гершковича

Пассажирский лайнер из Стамбула совершил вынужденную посадку в Сочи

Володин исключил возможность переговоров с Киевом после попытки атаки дронов на Кремль

Володин исключил возможность переговоров с Киевом после попытки атаки дронов на Кремль

Пассажирский лайнер из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи

Пресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на Кремль

Пресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на Кремль

Путин поддержал намерение нижегородского губернатора пойти на второй срок

Путин поддержал намерение нижегородского губернатора пойти на второй срок

В Госдуме высказались против обязательного распределения после вузов

В Госдуме высказались против обязательного распределения после вузов

Минсельхоз со II полугодия будет субсидировать закладку садов только российскими саженцами

Минсельхоз со II полугодия будет субсидировать закладку садов только российскими саженцами

В Думу внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });