Кассация подтвердила законность признания банкротом Дмитрия Минца

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о признании несостоятельным (банкротом) Дмитрия Минца, сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца.

Как сообщается на сайте суда, суд отклонил жалобу компании Mercator Trade Finance ltd (Гонконг), которая является кредитором бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 21 июля 2022 года подтвердил обоснованность заявления Промсвязьбанка (ПСБ) о признании Дмитрия Минца банкротом.

Он, в свою очередь, в поданной жалобе заявил о несогласии с введением в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина и включением его в реестр с задолженностью перед ПСБ в размере более 1,5 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 2 февраля 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 15 декабря 2022 года признал несостоятельным (банкротом) Дмитрия Минца и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Процедура банкротства Минца-младшего была начата со второй попытки по заявлению ПСБ, требования которого основаны на неисполненном поручительстве по кредиту на сумму $20 млн. Первый раз заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2020 года, но 25 июня 2020 года производство по нему было прекращено, так как спор о взыскании этой суммы был отправлен на новое рассмотрение Вторым кассационным судом общей юрисдикции в марте 2020 года.

ПСБ 26 октября 2020 года подал новое заявление о банкротстве Д.Минца после того, как существование долга было подтверждено. 14 февраля 2022 года в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов с включением в реестр кредиторов долга перед ПСБ в размере более 1,5 млрд рублей.

Д.Минц является фигурантом уголовного дела вместе с братом Александром и отцом. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), они объявлены в межгосударственный розыск, заочно арестованы, как и бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя на "Московской бирже" по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 груп финанс" стоимостью 40 млрд рублей. Следствие настаивает, что их реальная стоимость была существенно ниже и, таким образом, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей.