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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Лавров примет участие во встрече глав МИД ШОС в Индии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие во встрече министров иностранных дел ШОС в Индии.

"В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совете министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что министры обсудят содержательную подготовку встречи лидеров стран ШОС, которая запланирована на 3-4 июля в Нью-Дели, в том числе рассмотрят подготовку ряда проектов и решений.

Также главы МИД обсудят международную и региональную повестку дня, на полях мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, добавила Захарова.

МИД РФ Сергей Лавров Мария Захарова ШОС Индия
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