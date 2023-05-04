Экс-начальник инспекции УФСИН Забайкалья задержан по подозрению в превышении полномочий

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю задержан по делу о сборе премий с подчиненных, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему часть полученных премий. Подчиненные, опасаясь неблагоприятных последствий по службе от своего непосредственного начальника, передавали подозреваемому деньги, которыми тот распорядился по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

По материалам совместной оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ, а также отдела собственной безопасности краевого УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий.

Подозреваемый уволен из органов ФСИН по отрицательным основаниям. Следователи задержали фигуранта, в его квартире и служебном кабинете проведены обыски.