Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что систему единого цифрового рецепта в России технологически можно внедрить за год-полтора, однако необходимо завести этот вопрос в правовое поле и учесть риски.

"Оптимальный вариант – это единый цифровой контур, цифровой рецепт по всей стране (...). Технологически это несложно, думаю, что за год-полтора это можно сделать (внедрить единую систему цифрового рецепта)", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, это необходимо, чтобы пациент, который приехал в определенный город из другого города страны, смог получить там лекарственный препарат по полученному ранее рецепту.

"Вопрос в правовое поле это все завести, учесть все мнения и риски, и безопасность информации", - отметил министр.