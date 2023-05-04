Несколько пунктов пропуска на границе РФ с Китаем возобновят в мае грузовое сообщение

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ряд пунктов пропуска на границе РФ с Китаем возобновят в мае грузовое сообщение.

Так, по сообщению "Росгранстроя", с 5 мая возобновляется грузовое сообщение между смешанными пунктами пропуска Покровка (РФ) и Жаохе (КНР), а также открывается пропуск через госграницу морских судов, грузов и товаров в морском пункте пропуска Охотск.

По данным Минтранса, с 10 мая возобновляется грузовое сообщение в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.

Кроме того, с 10 мая железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское переходит на круглосуточный режим работы, сообщает "Росгранстрой".

Движение по новому железнодорожному мосту Нижнеленинское-Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское открылось в ноябре прошлого года. Контрольные процедуры в пункте пропуска в настоящее время осуществляются с 9:00 до 18:00.