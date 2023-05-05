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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать видеозапись, на которой глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвиняет министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в непредоставлении боеприпасов для добровольцев.

"Разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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