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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Группа "Аэрофлот" будет выполнять более 160 еженедельных рейсов в Калининград

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в период летнего сезона увеличит число рейсов в Калининградскую область из Москвы и Санкт-Петербурга. Общее количество рейсов с июня по начало сентября составит более 160 вылетов в неделю, сообщает авиакомпания.

В этот период авиакомпании группы "Аэрофлот" ежесуточно будут выполнять до 15 рейсов между Москвой и Калининградом: до девяти рейсов будет выполнять Аэрофлот, до пяти — "Победа", один — "Россия". Общая частота полётов за неделю составит до 105 вылетов.

Между Санкт-Петербургом и Калининградом частота полётов составит до 8 ежесуточных рейсов: до шести рейсов будет выполнять авиакомпания "Россия" и до двух — "Победа". Общая частота полётов за неделю составит до 56 вылетов.

В аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" жители самого западного региона России могут воспользоваться стыковками по всей маршрутной сети Группы "Аэрофлот".

Ознакомиться с актуальным расписанием полётов можно на сайтах "Аэрофлота" и "Победы".

Аэрофлот Калининград
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