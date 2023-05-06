Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о приостановке в субботу движения по Крымскому мосту.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", - заявил он.

Комментарий министра опубликовал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Расследуется уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля. Однако после этого на мосту был введен досмотр всего въезжающего транспорта.