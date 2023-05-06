В МИД РФ констатировали сохранение проблем доступа на мировой рынок российских удобрений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генсек конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан обсудили вопросы экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, сообщает МИД России.

"5 мая состоялся очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым с представителями ООН во главе с генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан. Был подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с выполнением меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте российского МИД.

"С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок отечественной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - отмечается в сообщении.