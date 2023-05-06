Поймавших подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина наградят

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД России наградит сотрудников Нижегородской области за поимку подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, подозреваемого в совершении преступлении, ранее судимого мужчину, задержали замначальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

Автомобиль писателя Захара Прилепина был взорван 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Следствие квалифицировало произошедшее преступление как теракт (ст. 205 УК РФ).

Задержанный по подозрению в теракте против писателя Прилепина Александр Пермяков сознался в преступлении и сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Согласно показаниям задержанного, "на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно".