Российские военные заявили об уничтожении трех разведывательных групп ВСУ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", - сказал Зыбинский.

По его словам, помимо этого, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах Синьковки и Кисловки.

"В районе населенного пункта Огурцово огнем из гаубицы Д-20 уничтожен полевой склад боеприпасов", - заявил Зыбинский.

Штурмовая авиация РФ нанесла удар по районам сосредоточения военнослужащих 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районах Кисловки и Ольшаны, сообщил он.

"Огнем из самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожена гаубица М777 в районе урочища Ревучее и два минометных расчета в районах населенных пунктов Маньковка и Розовка", - сказал офицер.

Зыбинский добавил, что зенитным ракетным комплексом "Тор-М2У" были уничтожены два разведывательных беспилотника ВСУ "Эльф" и "Валькирия".