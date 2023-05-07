ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

Самолет А-50. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов, планируемой украинскими спецслужбами, на военный аэродром "Северный" в Ивановской области.

Отмечается, что главное управление разведки министерства обороны Украины планировало диверсионно-террористический акт с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Целью атаки являлись "самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".

По данным ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий "на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины".

Как рассказали в спецслужбе, взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области.

"В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что проводятся мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности.