Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"
Самолет А-50. Архивное фото.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов, планируемой украинскими спецслужбами, на военный аэродром "Северный" в Ивановской области.

Отмечается, что главное управление разведки министерства обороны Украины планировало диверсионно-террористический акт с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Целью атаки являлись "самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".

По данным ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий "на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины".

Как рассказали в спецслужбе, взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области.

"В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что проводятся мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности.

Украина ФСБ Ивановская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села

Возгорание оборудования произошло на железной дороге в Челябинской области

Задержаны главы предприятий, обслуживавших карусель в Оренбурге до ее обрушения

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

Покушение на Захара Прилепина

Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании

В Севастополе отбита атака беспилотников

В "Авиалесохране" заявили, что склады под Екатеринбургом загорелись не из-за лесного пожара

Губернатор Свердловской области запросил федеральной помощи в борьбе с пожарами

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });