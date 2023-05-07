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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Возгорание оборудования произошло на железной дороге в Челябинской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возгорание релейного и батарейного шкафов произошло в воскресенье на перегоне Супряк - Цемзавод Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе желдороги.

"По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. На движение поездов ситуация не повлияла", - сказал собеседник агентства.

Южно-Уральская железная дорога работает в штатном режиме.

Челябинская область Южно-Уральская железная дорога
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