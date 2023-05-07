Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за паводка

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Горном районе Якутии, где осложнилась паводковая обстановка, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу муниципального образования Никиту Андреева.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении режима ЧС на территории Горного улуса. На текущий момент режим ЧС объявлен в трех населенных пунктах -- селах Ерт, Бяс-Кюель и Магарас. В них подтоплены жилые дома, социальные объекты, одна котельная и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Так, в селе Ерт подтоплено шесть многоквартирных домов, отселено 48 жильцов, в селе Магарас - три дома, отселено восемь жителей, в Бяс-Кюеле отселено восемь жителей.

Подтоплены два участка республиканской дороги "Кобяй" в районе села Бяс-Кюель.

Власти составляют списки пострадавших, чтобы начать выплаты.