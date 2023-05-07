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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Взрывотехники Росгвардии обследуют место взрыва машины Прилепина

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии обследуют место взрыва машины, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В частности отмечается, что на месте работают взрывотехники, они обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

В управлении Росгвардии не уточнили, есть ли реальная вероятность нахождения на месте взрывоопасных предметов.

В субботу, 6 мая, Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Хроника 06 – 07 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Росгвардия
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