Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали вновь ограничили из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье

"В связи с ухудшением погодных условий (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 мск 7 мая 2023 года до 8:30 мск 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.